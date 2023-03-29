شعيبي: “عشت أجواءً خرافية في أول مباراة لي مع الخضر”
عبّر الدولي الجزائري فارس شعيبي، نجم نادي تولوز الفرنسي، عن أول تجربة له مع الخضر، خلال مباراتهم الماضية أمام النيجر.
وصرح شعيبي، للصفحة الرسمية لناديه “تولوز”: “في أول مباراة لي مع المنتخب، في الجزائر، مع دخولنا للملعب وقفت على أجواءً خرافية”.
كما أضاف النجم الصاعد للخضر: “أنصار الخضر من نوع خاص، لم يتوقفوا عن الهتافات منذ شروعنا في عملية الاحماء”.
وأردف: “تلقيت ترحابا رائعا من لاعبي المنتخب، والكوادر تحدثوا كثيرا معنا، وكنا جد متفاهمين فوق الميدان وهذا أمر رائع ويسهل اللعب علينا”.
وتابع فارس شعيبي: “هدفنا في مواجهة النيجر كان تحقيق الفوز وضمان التأهل، وأنا سعيد لمساهمتي بتمريرة حاسمة، وأتمنى أن تكون فاتحة للمستقبل”.
Il en a encore des étoiles plein les yeux 🤩 !
Notre Pitchoun @FaresChaibi28 raconte ses souvenirs après ses premiers pas avec #LesFennecs 🇩🇿 ! pic.twitter.com/2zLf0FkiZZ
— Toulouse FC (@ToulouseFC) March 29, 2023