شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”

تحدث لاعب وفاق سطيف، ادريس شعيبي، عن مباراتهم المقبلة أمام أولمبي الشلف، مؤكدا الزامية تحقيقهم الفوز.

وصرح شعيبي، في الندوة الصحفية الخاصة بهذا اللقاء: “سجلنا نتيجة سلبية في مباراتنا الأخيرة أمام شباب قسنطينة، وهذا الأسبوع عملنا بجد لتصحيح الأخطاء”.

كما أضاف: “ندرك بأننا ملزمون على تدارك آخر هزيميتين لنا خارج الديار، أمام كل من شبيبة الساورة، وشباب قسنطينة”.

وتابع لاعب الوفاق، ادريس شعيبي: “المباراة المقبلة ستكون في ملعبنا، ونحن واثقون من امكانياتنا”.