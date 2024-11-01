شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب وفاق سطيف، ادريس شعيبي، عن مباراتهم المقبلة أمام أولمبي الشلف، مؤكدا الزامية تحقيقهم الفوز.
وصرح شعيبي، في الندوة الصحفية الخاصة بهذا اللقاء: “سجلنا نتيجة سلبية في مباراتنا الأخيرة أمام شباب قسنطينة، وهذا الأسبوع عملنا بجد لتصحيح الأخطاء”.
كما أضاف: “ندرك بأننا ملزمون على تدارك آخر هزيميتين لنا خارج الديار، أمام كل من شبيبة الساورة، وشباب قسنطينة”.
وتابع لاعب الوفاق، ادريس شعيبي: “المباراة المقبلة ستكون في ملعبنا، ونحن واثقون من امكانياتنا”.
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