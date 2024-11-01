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الرياضة

شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”

بقلم كريم تيغرمت
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”
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تحدث لاعب وفاق سطيف، ادريس شعيبي، عن مباراتهم المقبلة أمام أولمبي الشلف، مؤكدا الزامية تحقيقهم الفوز.

وصرح شعيبي، في الندوة الصحفية الخاصة بهذا اللقاء: “سجلنا نتيجة سلبية في مباراتنا الأخيرة أمام شباب قسنطينة، وهذا الأسبوع عملنا بجد لتصحيح الأخطاء”.

كما أضاف: “ندرك بأننا ملزمون على تدارك آخر هزيميتين لنا خارج الديار، أمام كل من شبيبة الساورة، وشباب قسنطينة”.

وتابع لاعب الوفاق، ادريس شعيبي: “المباراة المقبلة ستكون في ملعبنا، ونحن واثقون من امكانياتنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/WD09F
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