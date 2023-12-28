شعيبي: “نحن الجزائر وذاهبون من أجل التتويج”

حلّ الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم الخميس، بأرض الوطن، تحسبا لمشاركته في تربص الخضر الخاض بنهائيات أمم إفريقيا 2023.

وعند نزوله بمطار “هواري بومدين”، صرح شعيبي لـ”النهار”: “سنعمل على التحضير كما ينبغي في تربصنا استعدادا لـ “الكان””.

كما أضاف: “خوض تربصنا المقبل في الطوغو مهم، كون الظروف المناخية هناك مشابهة لما هي عليه في كوت ديفوار، وهذا يساعدنا على التأقلم”.

وختم فارس شعيبي، تصريحاته بكشف أهدافه مع الخضر في هذا “الكان” مؤكدا: “نحن منتخب الجزائر، وذاهبون من أجل التتويج”.