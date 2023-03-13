شعيبي يتفادى كشف موقفه حول امكانية الالتحاق بالخضر!

تحاشى اللاعب الفرانكو جزائري، فارس شعيبي، المتألق في الليغ1 الفرنسية، رفقة نادي تولوز، الكشف عن موقفه النهائي، حول إمكانية الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري من عدمه.

وارتبط اسم ثاني أكثر اللاعبين الشباب حسما في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بـ 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، بتدعيم تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي، في الفترة المقبلة.

وظهر شعيبي، في بث مباشر على حسابه بموقع “إنستغرام” أمس، وسئله أحد متابعيه من أنصار الخضر، هل سيكون حاضرا في تربص مارس الجاري الخاص بمواجهتي النيجر في تصفيات “كان 2023″.

لكن صاحب الـ 20 ربيعا، زاد من حدة الغموض حول مستقبله الدولي، رغم أن كل الترشيحات تصب في اختياره الخضر على حساب الديكة الفرنسية، حينما رد قائلا:”ابقوا على ترقب..ابقوا على ترقب يا رفاق.”