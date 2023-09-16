شعيبي يسجل أول ظهور له مع فرانكفورت ويتعادل أمام بوخوم

تعادل الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم السبت، رفقة ناديه الجديد فرانكفورت، بهدف لهدف، في مواجهة نادي بوخوم.

وسجل شعيبي، أول مشاركة رسمية له مع فرانكفورت، خلال هذه المبارة، التي شارك فيها بديلا انطلاقا من الشوط الثاني.

وشارك الدولي الجزائري في كامل أطوار هذا الشوط الثاني، الذي افتتح فيه ناديه باب التسجيل، قبل تلقيهم هدف التعادل، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة

يذكر أن فارس شعيبي، انتقل مع نهاية الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى نادي انترخت فرانكفورت، قادما من فريق تولوز الفرنسي.