شعيبي يطمئن أنصار الخضر حول جاهزيته لمواجهتي النيجر

طمأن الدولي الجزائري، فارس شعيبي، أنصار المنتخب الوطني، بخصوص لحاقه بتربص الخضر، المقرر إنطلاقه غدا الاثنين، تحسبا لمواجهتي النيجر، يومي الـ 23 والـ 27 مارس الجاري.

وكان الوافد الجديد على تشكيلة محاربي الصحراء، قد تعرض أمس السبت، لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 78 خلال مواجهة ناديه تولوز والضيف ليل، برسم الجولة الـ 28 من الليغ1 الفرنسية.

وأطلق شعيبي، “ستوري” عبر حسابه على “أنستغرام” شكر من خلاله متابعيه على رسائلهم، مطمئنا في السياق ذاته، الجميع حول حالته الصحية.

لينهي بذلك، صاحب الـ 20 ربيعا، الجدل بخصوص الشكوك التي حامت حول إمكانية تضييعه مواجهتي الخضر أمام النيجر، ضمن تصفيات “كان” 2023.