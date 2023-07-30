شعيبي يطمئن أنصار تولوز ومحبيه بخصوص إصابته

طمأن الدولي الجزائري فارس شعيبي، جماهير ناديه تولوز الفرنسي، عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

ونشر شعيبي، صورة له عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، أظهر فيها خضوعه للفحص بالأشعة على مستوى الكاحل، مؤكدا بأن الإصابة ليست خطيرة.

وكان الدولي الجزائري، قد تعرض لهذه الإصابة مع نهاية المباراة التحضيرية الأخيرة التي فاز بها فريقه تولوز على حساب أوساسونا بنتيجة (2-1).

يذكر أن فارس شعيبي، منح الفوز لناديه تولوز، في هذه المباراة الودية، بتسجيله الهدف الثاني، قبل ان يغادر الملعب محملا، بسبب اصابته في الكاحل.