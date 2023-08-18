شعيبي يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان

سيغيب الدولي الجزائري فارس شعيبي، عن المواجهة المقبلة التي ستجمع ناديه تولوز، بالضيف باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي تولوز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم مدرب الفريق لهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم شعيبي.

ورغم كون الدولي الجزائري يعد من ركائز تولوز، إلا أن المدرب فليب مونتاني، فضل عدم استدعائه في هذه المباراة.

وحسب موقع “Les violets”، المقرب من نادي تولوز، ياتي هذا القرار ليؤكد اقتراب رحيل فارس شعيبي عن الفريق هذا الصيف.

يذكر أن إدارة نادي تولوز الفرنسي، رفضت مؤخرا، عرضا بقيمة 17 مليون أورو، لتسريح فارس شعيبي، لنادي انتراخت فرانكفورت الألماني.