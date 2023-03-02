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الرياضة

شعيبي يقود تولوز لإنجاز تاريخي في كأس فرنسا

بقلم فيصل زيان بوزيان
شعيبي يقود تولوز لإنجاز تاريخي في كأس فرنسا
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بصم اللاعب الفرانكو جزائري فارس شعيبي، على هدف وتمريرة حاسمة، خلال مواجهة فريقه تولوز ضد رودي برسم ربع نهائي كأس فرنسا.

وعرف اللقاء الذي إنتهى بسداسية مقابل هدف، تسجيل اللاعب  شعيبي هدف فريقه الرابع في المواجهة، وتقديم تمريرة الهدف الخامس في اللقاء.

ورفع شعيبي رصيده هذا الموسم لـ5 أهداف و 4 تمريرات حاسمة، من أصل 25 مباراة هذا الموسم خاضها في الليغ 1 و كأس فرنسا.

كما قاد اللاعب شعيبي فريقه تولوز للتأهل للمربع الذهبي لكأس فرنسا لخامس مرة في تاريخه في المنافسة.

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