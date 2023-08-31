شعيبي يوجه رسالة شكر ووداع لناديه تولوز
بقلم كريم تيغرمت
حرص الدولي الجزائري فارس شعيبي، على توجيه رسالة شكر ووداع، لناديه تولوز الفرنسي، بعد ترسيم مغادرته هذا الصيف.
ونشر شعيبي، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: “جئت لأودعكم، وأشكركم على كل الدعم الذي قدمتموه لي الموسم الماضي”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “الموسم الماضي الذي قضيناه معا كان استثنائيا، وسيبقى راسخا في ذهني”.
يذكر أن فارس شعيبي، غادر هذا الصيف ناديه تولوز الفرنسي، مرسما انضمامه لنادي انترخب فرانكفورت الألماني.
Les adieux de Farès Chaïbi aux supporters Toulousains ! 💜🇩🇿
On peut qu’admirer la gratitude et la reconnaissance qu’il a envers son club formateur… 👏
🎥 fchaibi.squad (IG) pic.twitter.com/xlJsSH6VSX
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) August 31, 2023
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