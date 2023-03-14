شعيبي يُعلن رسميا اختياره اللعب للمنتخب الوطني

أعلن نجم نادي تولوز الفرنسي، فارس شعيبي، اليوم الثلاثاء، عن اختياره تمثيل المنتخب الوطني رسميا، في قادم الاستحقاقات.

ونشر اللاعب الجديد بصفوف الخضر، شعيبي، صورة مركبة له بقميص المنتخب الوطني عبر حسابه الرسمي على الانستغرام.

وأضاف شعيبي قائلا:”إنه من دواعي الفخر أن أعلمكم اختياري اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري”.

كما وجّه اللاعب شعيبي شكره للاتحادية الفرنسية على اهتماها بضم اللاعب للمنتخب الفرنسي، مشدداً أن اختيار الجزائر خيار القلب.