شعيب عليم: “يوسف بوزيدي” سيشرف على تدريب إتحاد البليدة”

أقدمت إدارة إتحاد البليدة على تسوية أجرة شهرية من مستحقات لاعبيها العالقة بعدما تحصلت على حقوق البث التلفزيوني.

وكشف رئيس فريق إتحاد البليدة شعيب عليم في إتصال هاتفي مع النهار أنه إتفق رسميا مع المدرب يوسف بوزيدي للإشراف على العارضة الفنية للفريق وأن الإتحاد لن يتأخر في تحضيرات الموسم الجديد، مثلما كان عليه الحال الموسم الفارط”.

وقال شعيب عليم: وعدنا لاعبينا بتسوية جزء من المستحقات في الأيام القادمة، ووفينا بوعدنا وقدمنا لهم أجرة شهرية في إنتظار تسوية أجرة أخرى، وبقد سبق وأن تكلمنا مع المدرب يوسف بوزيدي وإتفقنا معه مبدئيا وإنشاء الله سيكون على رأس العارضة لفنية لإتحاد البليدة”.