شعيلي: لازيادة في أسعار النقل

كشف وزير النقل والأشغال العمومية فاروق شعيلي، أنه لا وجود لزيادات في أسعار النقل.

وأضاف الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لولاية المدية اليوم الخميس، أنه لا علاقة لرفع أسعار البنزين بأسعار النقل فهي تمثل نسبة ضئيلة لاتؤثر على الناقلين.