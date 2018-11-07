شعّال فخور بأداء اللاعبين الجزائريين في السعودية !

أبدى فريد شعال حارس “مولودية الجزائر”، عن افتخاره بأداء اللاعبين الجزائريين في الدوري السعودي، مؤكدا أنهم شرفوا الكرة الجزائرية.

وقال شعال في حوار أجراه مع قناة MBC في برنامج “صدى الملاعب”: “هناك العديد من اللاعبين الجزائريين في الدوري السعودي”.

وأضاف: “كلهم شرفوا الكرة الجزائرية ومثلوا الجزائر أحسن تمثيل على غرار مبولحي، دوخة، عسلة، بلعمري والبقية”.

وتابع: “لم لا قد أكون لاعبا في الدوري السعودي يوما ما، اذا كان هناك عرض مناسب لم لا”.