“شعّال” مطلوب في “المملكة”!

تحصل الدولي الجزائري، فريد شعّال، على عرض رسمي من أحد الأندية السعودية، وفقا لما كشفت عنه جريدة “عُكاظ“، اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة بأن صاحب الـ24 عاما لفت أنظار فريق، لم يتم الكشف عن إسمه، بفضل آدائه الكبير في كأس العرب.

وأوضحت بأن النادي المعني بالامر، أعجب كثيرا بمُستوى إبن دوالة خلال المواجهة المُزدوجة أمام النصر، وقيادته “العميد” للتأهل لربع النهائي.

وإرتفعت أسهم الحُراس الجزائريين في “المملكة”، بعد نجاح تجربتي، رايس وهاب مبولحي مع “الإتفاق”، وعز الدين دوخة مع “أحد” و”الرائد”.