شغب جماهيري يعكر أجواء نهائي “كونفرنس ليغ”

في مشهد درامي غير بعيد عن أجواء الحروب الكروية، تحولت شوارع مدينة فروكلاف البولونية، اليوم الأربعاء، إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين مشجعي تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني.

وذلك قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة المرتقبة في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ).

ما كان يفترض أن يكون احتفالًا رياضيًا أوروبياً بامتياز، بدأ بمناوشات وسرعان ما انزلق إلى مواجهات عنيفة. استدعت تدخلًا عاجلًا من شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتجمهرين وسط المدينة. وأغلقت عدة شوارع للسيطرة على الوضع المتدهور.

إجراءات صارمة

المتحدث باسم شرطة فروكلاف، فويتشيخ يابلونسكي، أعلن توقيف أربعة مشجعين إسبان. مشيرًا إلى أن مئات من رجال الشرطة انتشروا لإعادة فرض النظام العام. مع تكثيف عمليات التمشيط لتحديد هوية باقي المتسببين في الشغب. في خطوة استباقية، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا حول حانة كانت تعجّ بمشجعي تشيلسي. مطالبة من ليس لديه تصريح رسمي بالمغادرة فورًا، وسط أجواء مشحونة تنذر بالمزيد.

أما على الصعيد السياسي، فقد دخل رئيس الوزراء البولوني، دونالد توسك، على الخط. مؤكدًا عبر منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن السلطات “لن تتسامح مع الفوضى”. موجّهًا شكره لقوات الأمن. ومعلناً أن “التعامل سيكون أكثر صرامة إذا استمر العبث!”.

حلم التتويج يراود الفريقين

وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، يبقى الرهان الأكبر فوق المستطيل الأخضر، بداية من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. ويحلم ريال بيتيس بتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في معانقة أول لقب قاري في تاريخه. ما من شأنه أن يخلّد هذا الجيل في ذاكرة النادي الأندلسي.

أما تشيلسي، فيدخل المواجهة بعين على المجد الأوروبي الكامل. إذ يسعى ليصبح أول نادٍ في التاريخ يتوّج بجميع الألقاب القارية الكبرى. فـ”البلوز” سبق لهم التتويج مرتين بـدوري أبطال أوروبا (2012 و2021). ومرتين بـالدوري الأوروبي (2013 و2019). كما حصدوا كأس السوبر الأوروبية (1998 و2021)، وكأس الكؤوس الأوروبية التي اندمجت لاحقًا مع “يوروبا ليغ” (1971 و1998).

وإذا نجح الفريق اللندني في تجاوز بيتيس الليلة، فسيضيف لقب دوري المؤتمر الأوروبي إلى خزائنه. ويكتب فصلاً غير مسبوق في سجلات كرة القدم الأوروبية.

Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2025