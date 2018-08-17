“شغف” سوداني يُبهر مُدرب “نوتنغهام فوريست”

أبدى الإسباني، “آيتور كارانكا”، مُدرب نادي “نوتينغهام فوريست” إعجابه الشديد بالدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، بسبب عقليته الفريدة من نوعها.

وصرّح اللاعب السابق لـ”ريال مدريد” قائلا :”سوداني يمتلك خاصية مهمة جدا في عالم كُرة القدم، وهي الشغف بما يقوم به”.

وواصل في نفس الصدد :”هذه النقطة ساعدته من أجل التأقلم معنا سريعا، وإنشاء علاقات رائعة مع زملائه سريعا، وهذا رائع”.

وسجل أول أهداف في “التشامبين شيب” بداية الأسبوع الجاري، مؤكدا بأنه قادر على فرض نفسه رغم إنطلاقته الصعبة في إنجلترا.