شـرطة برج منايل تحجز أكثر من ألف قرص مهلوس

حجزت شـرطـة برج منايل أكثر من ألف قرص مهلوس. كانت موجهة للترويـج بطريقـة غيــر شرعيـة في عمليات شرطية متفرقة للحد من انتشار المؤثرات العقلية.

وفي بيان لأمن الولاية أنه في إطار مواصلة مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل لأمن ولاية بومرداس، في قضايا متفرقة من توقيف 16 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و51 سنة، ينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر.

يحوزون على أقراص مهلوسة و مؤثرات العقلية، يقومون بترويجها لها بطريقة غير شرعية على مستوى مدينة برج منايل، أين تم ضبط بحوزتهم 1037 قرص مهلوس بالإضافة إلى 12 قارورة من المؤثرات العقلية.

و بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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