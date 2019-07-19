شـرطة بومرداس تسجل إنخفاضا في عدد الحوادث المرورية و الجرحى

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي، بأمن ولاية بومرداس، إنخفاضا في نسبة عدد الحوادث المرورية، في الوسط الحضري بإقليم الإختصاص

خلال السداسي الأول لسنة 2019، مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2018، حيث تم تسجيل 98 حادث مروري،وفق بيان لمصالح الأمن

خلف على إثرها 111 جريح و05 قتلى والسبب الرئيسي عدم التقييد بقواعد السلامة المرورية، إذ تم تسجيل 785 مخالفة

بواسطة جهاز الرادار و590 جنحة مرورية، تم سحب من خلالها 1679 رخصة سياقة، بينما خلال سنة 2018 في نفس الفترة تم تسجيل 111 حادث مروري،

خلف 123 جريح و05 قتلى مع تسجيل 1072 جنحة مرورية و 572 مخالفة بواسطة جهاز الرادار مع سحب 2037 رخصة سياقة.