شـرطة بومرداس تطيـح بعشرينـي يقـوم بسرقـة موظفيـن في الناصرية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الناصرية من فك لغز سرقات كانت تمارس داخل عيادات و مؤسسات عمومية بإقليم البلدية.

حيث أفادت معلومات مؤكدة عن قيام المشتبه فيه بإستهداف ضحاياهم من موظفي العيادات والمؤسسات العمومية أثناء دخولهم وجلوسهم في مكاتبهم،

ليقوم بفعلته من سرقة أموال وهواتف نقالة وأغراض أخرى ويلوذ بالفرار، أين تم التعرف على المشتبه فيه

وهذا بعد تقييد شكوى من طرف طبيبة أخصائية تعمل في إحدى العيادات بشكوى رسمية عن قيام أحدهم بسرقة أغراضها المتمثلة

في مبلغ مالي قدره 50000 دج من داخل مكتبها كان داخل حقيبة يدوية و أغراض أخرى، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي .

لتقوم فرقة الشرطة القضائية بتكثيف الأبحاث والتحريات التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى المصلحة قصد التحقيق معه

و سماع أقواله وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية، يضيف المصدر ذاته .