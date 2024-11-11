 شـريف حـجـار مدربا جديـدا لاتحاد خنـشلـة 

عينت إدارة اتحاد خنشلة المدرب شريف حجار على رأس العارضة الفنية للفريق الناشط في الرابطة المحترفة لكرة القدم. خلفا للتونسي حاتم الميساوي الذي غادر الفريق بالتراضي بعد سلسلة النتائج السلبية.

واستقر الاختيار على المدرب شريف حجار لتولي كتيبة الاتحاد الخنشلي بعدما غادر العارضة الفنية لترجي مستغانم. وهو ما أعلنته ادارة الترجي مساء اليوم في بيان لها.

وكان رئيس اتحاد خنشلة وليد بوكرومة عقد ندوة صحفية بمقر النادي الأسبوع الماضي، أكد فيها أن إدارته في مفاوضات مع عدة مدربين للإشراف على الفريق بعد مواجهة نادي بارادو. مضيفاً أن إدارة الاتحاد تسعى للتعاقد مع مدرب جديد قبل مباراة شباب قسنطينة.

وأكد بوكرومة أنهم لن يتسرعوا في تعيين مدرب لكي لا يقعوا في أخطاء الموسم الماضي، كما أوضح أن المدرب سيكون جزائرياً وليس أجنبياً.

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