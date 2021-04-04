شــرطــة حمــادي تلقي القبض على مجرميــن وتسترجع المسروقـــات

أخبار الجزائر
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شــرطــة حمــادي تلقي القبض على مجرميــن وتسترجع المسروقـــات
بقلم زهيدة ث

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري حمادي لأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس من إلقاء القبض على مجرمين .

و جاء هذا في إطار مكافحة شتى أشكال الإجرام من خلال الدوريات الشرطية على مستوى إقليم الوسط الحضري.

و حسب بيان للشرطة القضائية للامن الحضري لحمادي ،تم توقيف الشخصان على مستوى مدينة حمادي.

كما تم استرجاع المسروقات المتمثلة في مركبة سياحية كانت محل خيانة الأمانة و دراجة نارية كانت محل سرقة.

بالإضافة إلى ضبط كمية من المخدرات قدرت بـ/48.57 غرام من نوع القنب الهندي و أسلحــة بيضـــاء.

ليتم بعد ذالك ،حسب ذات المصدر،تحويل المشتبه فيهما للمصلحة لغرض إنجاز ملفات قضائية، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.


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