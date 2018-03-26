شــروط جـديــدة لحجــز مــواعيــد «الفيــزا».. والتسجيـــل مرتيــــن إجـــبـــاري

قنصلية فرنسا بالجزائر تلزم طالبي التأشيرة بالتسجيل في موقع «فرانس فيزا» أولا

دخول موقع «في آف آس غلوبال» لأخذ المواعيد يكون عن طريق الموقع الجديد

إلزامية إيداع شهادة التأمين والحجز القبلي لتذكرة السفر في ملفات التأشيرة

أقرّت سفارة فرنسا في الجزائر تدابير جديدة فيما يخص عملية طلب التأشيرات، حيث يتعين على كل طالبي التأشيرة القاطنين في المقاطعة القنصلية للجزائر، التسجيل بشكل إلزامي في موقع «فرانس فيزا» قبل ولوج موقع «في آف آس غلوبال» لأخذ مواعيد الإيداع.

وأوضحت قنصلية فرنسا بالجزائر في بيان صدر عنها، أمس، أن التدابير تمسّ فقط القاطنين في المقاطعة القنصلية للجزائر، وأنه في إطار التدابير الخاصة بمنح تأشيرة جديدة لفرنسا، يتوجب على المتقدمين بطلبها التسجيل كخطوة أولى على موقع «فرانس فيزا» https://france-visas.gouv.fr/ وإعداد الملف، مشيرة إلى أن التسجيل عبر الموقع هو من الإجراءات الجديدة التي تطبق على كل طلبات التأشيرة لفرنسا حول العالم، وهي متوفرة بعدة لغات.

وأضافت القنصلية أنّه يتعين على طالب التأشيرة الولوج إلى موقع «فرانس فيزا» عن طريق إنشاء حساب وملء الاستمارة التي تتضمن كل المعلومات حول مشروع السفر والإقامة في فرنسا، ليقوم بعدها المعني بتنزيله وطباعته ثم توقيعه مع كتابة تاريخ التسجيل.

ومن بعدها يتم تحضير الوثائق المطلوبة في الملف، التي أصبحت تتضمن إلزامية إيداع شهادة الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي والحجز القبلي لتذكرة السفر.

وذكر المصدر ذاته، أنه بعد الانتهاء من تحضير الملف والتعرف على الرسوم، يتعين على طالب التأشيرة إنشاء حساب آخر على موقع مانح خدمات التأشيرة الجديد «في آف آس غلوبال»، الذي يتم دخوله عبر الرابط الموجود في موقع «فرانس فيزا».

وفيما يتعلق بشروط الدفع المسبق لتكاليف مانح الخدمات الجديد، أكدت القنصلية أنه يجب المرور عبر أحد فروع القرض الشعبي الوطني وتقديم جواز السفر ووثيقة حجز الموعد وقسيمة الدفع المستكملة على مستوى إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري، الذي سيمنح طالب التأشيرة وصلا، وسيقوم مركز VSF Global بالتأكيد على الموعد برسالة إلكترونية على الهاتف المحمول للمعني وعنوان بريده الإلكتروني.

وجددت القنصلية الفرنسية بالجزائر، أن المتعامل الجديد لخدمات التأشيرة إلى فرنسا VSF Global سيشرع في تلقي طلبات الحصول على المواعيد الخاصة بالتأشيرات إلى فرنسا، بداية من 9 أفريل القادم، في مركزه المتواجد بمنطقة وادي سمار في الجزائر العاصمة.