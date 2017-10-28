الجريمة هزّت هدوء حي الكدية في تلمسان ليلة أوّل أمس

عاشت، ليلة أوّل أمس، ضاحية الكدية الشعبية في تلمسان حالة طوارئ قصوى، من جرّاء تطوّر شجار بين عائلتين إلى جريمة قتل بشعة نفّذها بكلّ برودة أعصاب شقيقان مسبوقان قضائيا في حقّ جارهما.

وحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الجريمة وقعت إثر اندلاع ملاسنات حادّة بين نسوة من العائلتين، بسبب تسرّب مياه الصرف الصحي «الزيڤو» إلى مسكن الضحية من العائلة المعتدية، لتتطوّر تلك الملاسنات وتعرف تصعيدا خطيرا انتهى بتوسّع الشّجار إلى الرجال، حيث أقدم شقيقان من إحدى العائلتين على اقتحام مسكن جارهما بالقوّة قبل أن ينهالا عليه ضربا باستعمال فأس، وراحا يستهدفان رأس الضحية، مسبّبين له جروحا بالغة الخطورة انتهت بمقتله متأثّرا بنزيف وجروح خطيرة، في حين تمّ تحويل جثّة القتيل، البالغ من العمر 35 سنة وهو ربّ عائلة متكوّنة من عدّة أفراد، إلى مصلحة تشريح الجثث بمستشفى تلمسان الجامعي، فيما تدخّلت قوّات الشرطة، حيث طوّقت مسرح الجريمة ونجحت في توقيف الشّقيقين القاتلين، ناهيك عن التّحقيق مع 5 أشخاص آخرين شاركوا في الشجار. وقد أفادت التحرّيات الأوّلية للمحقّقين، بأنّ ما حدث بدأ بملاسنات بين النسوة إثر تسرّب لمياه الصرف الصحي، ليتقرّر وضع المتّهمين الرئيسيين تحت الحجز بالنّظر، مع استرجاع أداة الجريمة المتمثّلة في فأس، في انتظار تقديم جميع أطراف هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد المسبوق بشجار بين عائلتين.