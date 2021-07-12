شفاء أزيد من 100 ألف مريض بكوفيد-19 في الجزائر

تماثل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 580 مريضا إلى الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا في الجزائر إلى 102.010.

وبهذا تسجل الجزائر تقدماً ملحوظاً في عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء من هذا الوباء القاتل .

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن عدد الإصابات بكوفيد-19 قد إرتفع إلى 146.960، بعد تسجيل 878 حالة جديدة خلال الفترة المذكورة آنفا.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجزائر 15 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 3.851 حالة.

هذا ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما شددت ذات الهيئة على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي “عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء”.