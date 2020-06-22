شفاء أزيد من 4 آلاف شخص من فيروس كورونا بالسعودية خلال يوم

كشفت السلطات الصحية في السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4045 حالة شفاء من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب وزارة الصحة السعودية، تم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، خلال نفس الفترة.

لترتفع بذلك، الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في المملكة إلى 161005 حالة.

بينما تم تسجيل 40 وفاة بالفيروس التاجي، خلال نفس الفترة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1307 شخص.

وكانت السلطات في السعودية، قد خففت كثيرا من القيود العامة التي فرضتها لإحتواء الجائحة.

وأعلنت وزارة الداخلية رفع حظر التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، مع السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.