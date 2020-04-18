شفاء أول رئيس بلدية أصيب بكورونا في الجزائر

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شفاء أول رئيس بلدية أصيب بكورونا في الجزائر
بقلم حمزة.ب

 غادر مساء اليوم السبت، قويدر يوسف، رئيس بلدية القليعة، مستشفى تيبازة بعد رحلة علاج وصراع مع فيروس كورونا دامت 15 يوم كاملة.

أين خضع فيه أول رئيس بلدية على المستوى الوطني يصاب بهذا الوباء إلى برتوكول العلاج “كلوروكين”.

وظهر مير القليعة في كامل صحته وهو يغادر المستشفى رفقة زوجته التي كانت قد أصيبت هي الأخرى بنفس الوباء.

وفي تصريح لموقع “النهار أون لاين” أكد رئيس بلدية القليعة أن العامل النفسي اهم شيئ في رحلة العلاج.

مشيرا إلى أنه إندهش للإمكانيات التي وفرتها الدولة الجزائرية في مستشفى تيبازة من خلال وزارة الصحة ومنها مديرية الصحة للولاية.

ذات المتحدث وجه رسالة لسكان القليعة دعاهم فيها إلى ضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي.

خاصة وأن بلدية القليعة من البلديات التي سجلت فيها أعلى نسبة من الإصابات على مستوى الولاية.


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