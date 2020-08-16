شفاء الإعلامي التونسي علاء الشابي من مرض السرطان

أعلن الإعلامي التونسي علاء الشابي، أمس السبت، عن شفائه من مرض السرطان، بعد أشهر من العلاج.

وكتب الشابي في منشور له عبر صفحته على فايسبوك: “الحمد والشكر لله، الصحة بخیر ونتائج العلاج إيجابیة، شكرا لكل من سأل عني للاطمئنان”.

وكان الإعلامي التونسي، قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان منذ أشهر، قائلا: “أواجه منذ أكثر من شھر حربا ضروسا وقاسیة مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت”.

وسافر الشابي منذ فترة إلى فرنسا لتلقي العلاج، بعدما تدخل الرئیس قیس سعید، لتمكینه من السفر، في فترة تطبیق إجراءات الحجر الصحي وحظر السفر.

وتلقى الإعلامي التونسي، تضامنا كبيرا من طرف جمهوره بالمغرب العربي، والذين تمنوا له الشفاء من هذا المرض الخبيث.