شفاء الفنانة هناء نصور من فيروس كورونا وهذا ما ساعدها للتغلب على المرض

أعلنت الفنانة السورية، هناء نصور، شفاءها تماما من فيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوردت الفنانة، بأنها عانت مع الفيروس خصوصاً في غربتها عن أهلها وبلدها.

وقالت نصور:”لم أسميها كورونا لأن لفظ الكلمة بالغربة كان يعني موتاً، لأن ضيق التنفس والقلق مع الوحدة والعزلة والغربة كانوا كافيين لتدمير أي إنسان، حينما كتبت عن مرضي كنت بحاجة لأبكي على صدركم لأشعر أني لست وحدي”.

وكشفت هناء أنها شعرت بالخوف من دخول المستشفى، لأنها لا تعرف اللغة البرازيلية وفضلت البقاء مع صديقتها السورية معتمدتين على نصائح المركز الطبي، وعلى ما يقدمه لهما الطب البديل.

وأضافت هناء، أن نوبات السعال والانهيار الجسدي الذي يتبعها مع التعرق والشعور بالبرد، دفعها إلى التأخر في التواصل مع أحبتها ومتابعيها.

وحول علاجها من المرض، قالت الفنانة: “استنشاق البابونج المغلي مع شرب كأس ثلاث مرات في اليوم، واستنشاق الفيكس مع ماء مغلي أيضاً ثلاث مرات، والغرغرة بمغلي أوراق الليمون والخل والملح بعد التبريد، وشرب العصائر وسلطات الفواكه بشكل مكثف، إضافة إلى البيض المسلوق بكثرة مع اللبن، سلطة مع اللحم المسلوق والفاصولياء السوداء”.

وأوضحت هناء نصور، بأن الطعام كان شيئاً شاقاً لأن عملية البلع كانت قاسية للغاية، لكنه ساعدها كثيراً على شفائها من هذا الفيروس الخطير.

وأكدت الفنانة، أنها ستبقى في منزلها حتى ينتهي الحظر العام ثم اختتمت حديثها بالقول “خليكن بالبيت حتى ما تكونوا ضحية حدا مستهتر”.

وكانت الفنانة السورية، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، يوم الـ29 من مارس الماضي خلال زيارتها لدولة البرازيل.