شفاء قرابة الـ100 ألف مريضا من كوفيد-19 في الجزائر

تماثل خلال الـ24 ساعة الماضية 321 مريضا إلى الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا في الجزائر إلى 97701.

وبهذا تسجل الجزائر تقدماً ملحوظاً في عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء من هذا الوباء القاتل .

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد سجلت الجزائر خلال الفترة المذكورة آنفا، 475 إصابة جديدة بكورونا.

وفي المقابل، إرتفع عدد قتلى كوفيد-19 إلى 3.735 بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

هذا ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما شددت ذات الهيئة على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي “عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء”.