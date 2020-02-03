شفاء مصاب بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية

تماثل مصاب بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية للشفاء، وتدرس الحكومة إمكانية إخراجه من المستشفى.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال مسؤول في السلطات الصحية اليوم الاثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض في البلد.

وأضاف ذات المتحدث، أن نتائج اختبارات الفيروس على المريض، جاءت سلبية.

ولا يمكن إخراج المريض من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.

والمريض الثاني في كوريا الجنوبية، عاد من مدينة ووهان بوسط الصين التي ظهر فيها فيروس “كورونا” الجديد، إلى كوريا الجنوبية في 22 جانفي الماضي.

وأودى هذا الفيروس الذي ظهر في الصين، بحياة 361 شخصا حتى الآن في نفس البلد.