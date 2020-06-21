شفاء معمّرة سعودية عمرها 101 سنة من فيروس “كورونا”

أخبار العالم
  • -
  • 0
شفاء معمّرة سعودية عمرها 101 سنة من فيروس “كورونا”
بقلم معين تيت

كشفت المدينة الطبية في جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، بأن معمّرة عمرها 101 سنة شفيت من فيروس “كورونا”.

وقد غادرت المعمّرة السعودية المستشفى ليلة أمس في صحة جيدة بعدما قضت فترة العلاج بنجاح داخل مستشفى “الملك خالد” الجامعي.

وفي ظل التأكيد على أن الوباء العالمي يمسّ ويقتل فئة كبار السن، إلا أن العديد من المعمّرين نجحوا في تجاوز المرض، على غرار ما حدث في إيطاليا بعد شفاء معمّرة تجاوزت 108 عام.

بالإضافة إلى شفاء عجوز في المغرب عمرها 110 عام وأخريين في روسيا والصين تجاوزتا القرن من العمر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=839364

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com