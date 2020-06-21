شفاء معمّرة سعودية عمرها 101 سنة من فيروس “كورونا”

كشفت المدينة الطبية في جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، بأن معمّرة عمرها 101 سنة شفيت من فيروس “كورونا”.

وقد غادرت المعمّرة السعودية المستشفى ليلة أمس في صحة جيدة بعدما قضت فترة العلاج بنجاح داخل مستشفى “الملك خالد” الجامعي.

وفي ظل التأكيد على أن الوباء العالمي يمسّ ويقتل فئة كبار السن، إلا أن العديد من المعمّرين نجحوا في تجاوز المرض، على غرار ما حدث في إيطاليا بعد شفاء معمّرة تجاوزت 108 عام.

بالإضافة إلى شفاء عجوز في المغرب عمرها 110 عام وأخريين في روسيا والصين تجاوزتا القرن من العمر.