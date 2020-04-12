شفاء مغني أمريكي شهير مع أسرته من فيروس كورونا

أعلن المغني الأمريكي، كينيث ادموندز، المشهور باسم “بيبي فيس”، والفائز بجائزة جرامي 11 مرة، شفائه مع أسرته من فيروس كورونا.

وكتب النجم على صفحته بتويتر:”أشعر بأنني محظوظ لأنني قادر على الاحتفال بعيد ميلاد آخر، لقد أثبت إصابتي بفيروس كورونا، وكذلك عائلتي إنه لأمر مخيف للغاية”.

وتابع ادموندز: “ويسعدني أن أبلغكم أننا تعافينا ونتائج إختبارنا الآن سلبية، ونحن في طريق العودة إلى الصحة الكاملة”.

وأضاف الفنان، إنه سيشارك في حدث لموسيقى “هيب هوب” على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة انستغرام، وسيتم بثه على الهواء مباشرة في 18 أفريل.