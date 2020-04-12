شفاء مغني أمريكي شهير مع أسرته من فيروس كورونا

فن وثقافة
  • -
  • 0
شفاء مغني أمريكي شهير مع أسرته من فيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن المغني الأمريكي، كينيث ادموندز، المشهور باسم “بيبي فيس”، والفائز بجائزة جرامي 11 مرة، شفائه مع أسرته من فيروس كورونا.

وكتب النجم على صفحته بتويتر:”أشعر بأنني محظوظ لأنني قادر على الاحتفال بعيد ميلاد آخر، لقد أثبت إصابتي بفيروس كورونا، وكذلك عائلتي إنه لأمر مخيف للغاية”.

وتابع ادموندز: “ويسعدني أن أبلغكم أننا تعافينا ونتائج إختبارنا الآن سلبية، ونحن في طريق العودة إلى الصحة الكاملة”.

وأضاف الفنان، إنه سيشارك في حدث لموسيقى “هيب هوب” على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة انستغرام، وسيتم بثه على الهواء مباشرة في 18 أفريل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=804589

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com