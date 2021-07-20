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قناة النهار

شفيق باهو يطرب الحضور بمقطع أكابيلا رائع

بقلم قناة النهار
شفيق باهو يطرب الحضور بمقطع أكابيلا رائع
عيد أضحى
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962797
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