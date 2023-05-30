شقق للبيع بسعر 5 ملايير في هذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI عن فتح الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر “L.P.L” بولاية بجاية.

ووفقا للبيان ENPI، فقد تم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية بجاية.

وذلك بموقع : 496 مسكن ترقوي حر (LES MÛRIERS)ولاية بجاية .

وأوضح المصدر نفسه، بأن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.enpi.dz. أو عبر الرابط مباشرة:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/ ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق لـ 31/05/2023 على الساعة 15:30 مساء.

مساحة هذه الشقق

تبلغ المساحة الادنى لشقة ذات غرفتين 63.26 متر مربع، فيما تبلغ المساحة الادنى لشقة ذات ثلاثة غرف 87.25 متر مربع .

أما شقة ذات أربعة غرف تبلغ مساحتها الأدنى 119.25 متر مربع، في حين المساحة الادنى لشقة ذات أربعة غرف مزدوجة 187.49 متر مربع .

وفي المقابل، تبلغ المساحة الادنى لشقة ذات خمسة شقق مزدوجة 155.91 متر مربع، بينما شقة ثلاثية ذات خمسة غرف تبلغ مساحتها 213.45 متر مربع .

كما تبلغ المساحة الادنى لشقة ثلاثية ذات ستة غرف 261.89 متر مربع، فيما تبلغ المساحة الأدنى لشقة ثلاثية ذات سبعة غرف 295.92 متر مربع .

وأخيرا، تبلغ المساحة الأدنى لشقة ذات ثلاثة غرف 87.25 متر مربع .

الأسعار

وبخصوص الأسعار، فإن السعر الادنى لشقة ذات غرفتين من 038.50 486 11 دج، فيما يبلغ السعر الادنى لشقة ذات ثلاثة غرف 479.70 524 15 دج.

أما شقة ذات أربعة غرف، فإن سعرها يبلغ 777.20 190 21 دج، بينما السعر الأدنى لشقة ذات أربعة غرف مزدوجة 770.00 710 23 دج.

وفي المقابل، يبلغ سعر شقة ذات خمسة غرف مزدوجة 204.00 354 27 دج، في حين يبلغ السعر الادنى لشقة ثلاثية ذات خمسة غرف 157.40 475 30 دج.

كما يبلغ السعر الادنى لشقة ثلاثية ذات ستة غرف 509.40 568 35 دج. بينما السعر الادنى لشقة ثلاثية ذات سبعة غرف 752.60 245 41 دج.

أما السعر الأدنى لشقة ثلاثية ذات ثمانية غرف 608.10 803 46 دج، في حين السعر الأدنى لشقة ثلاثية ذات تسعة غرف 254.60 391 51 دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.