شقق وشركات بفرنسا لطحكوت وراتب شهري لأبنائه بـ 200 مليون

إستجوب قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد رجل الأعمال محي الدين طحكوت عن طريق المحاكمة عن بعد. من المؤسسة العقابية ببار خنشلة عن علاقته بالسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وعن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية البالغ عددها 80 اتصال هاتفي وشقق وشركات يمالكها المتهم بفرنسا.

وجاء استجوابه كالاتي:

القاضي: طحكوت محي الدين أنت متابع بجنح المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وذلك بغرض تحويل الممتلكات والعائدات الإجرامية. لغرض إخفاء وتمويه مصدر الغير مشروع. واكتساب ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

طحكوت: أنكرها سيدي الرئيس هي نفس التهم التي توبعت بها في 10 جوان 2019 .

القاضي: ماهي علاقتك ببوتفليقة السعيد؟.

طحكوت: لا توجد أي علاقة بيني وبين السعيد بوتفليقة.

القاضي: بماذا تفسر إذن

طحكوت: سيدي القاضي ماهو رقم السعيد بوتفليقة.

القاضي: 0661….

القاضي: عند تفتيش مسكن المتهم بوتفليقة السعيد ضبطت من بين الوثائق. تتضمن أسماء الأشخاص الذين ساهموا في تمويل الحملة الإنتخابية. كما أن اسمك وارد فيها؟.

طحكوت: أول مرة أسمع بهذه الواقعة..قاضي التحقيق لم يقم بإستجوابي.

القاضي : ماهي علاقتك بقناة ” AMEL TV ” هل تلقيت أوامر من السعيد بوتفليقة لتمويل هذه القناة؟.

طحكوت:ماعندي أي علاقة مع هذه القناة وأنا لا أتلقى الأوامر.

القاضي:أبرمت عقدا لشراء أجهزة طبية المنتجة من طرف الشركة السويسرية ماهو الهدف منها؟.

طحكوت: في إطار الإستثمار بولاية تيسمسيلت.

القاضي: تبين من خلال التحقيق أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2019 وصول 25 حاوية منها 24 حاوية من صنف 40 قدم. معبأة بالبضاعة المستوردة بقيمة مالية تقدر بـ 3 ملايين و850 ألف أورو. لكن الخبرة المنجزة تبين أن المبلغ تم تضخيمه ما ردك؟.

طحكوت: أنا لا أتذكر لكن الأكيد أنني قمت بفتح التوطين البنكي بالبنك الوطني الجزائري. بوكالة الرغاية في شهر أكتوبر 2018، وأنا ” خليت كلش” لأنني دخلت بعدها إلى السجن.

القاضي: حسب الخبرة القضائية المنجزة فقد توصلت إلى أن القيمة الحقيقية هي 2 ملايين و300 ألف أورو. أي بفارق يساوي مليون و550 ألف أورو كيف تفسر ذلك؟

طحكوت: سيدي الرئيس لست أنا يدفع والسلعة لم تأتي بإسمي وإنما باسم صخري…أنا “خاطيني” وأنا “مانسرقش روحي”.

القاضي:وماذا عن 11 حاوية ذات 40 قدم تحتوي على وحدة إنتاج الأجهزة الطبية بقيمة مالية تقدر بـ 10 ملايين. و241 ألف أورو والخبرة القضائية أثبتت أنها مضخمة؟.

طحكوت: ماعندي أي علاقة بهذا سيدي القاضي.

القاضي: ماهي علاقتك بالمدعوة ” ب. فيروز”؟

طحكوت: ما عندي أي علاقة معها.

القاضي: بلا عندك إبنة معها إسمها” جاسمين”

طحكوت: نعم ولدت في فرنسا.

القاضي: متى تفارقت معها؟.

طحكوت: في سنة 2005.

القاضي: ماهي الوظيفة التي كانت تمارسها هذهّ “ب.فيروز”؟

طحكوت: كانت موظفة في الشرطة وبعدها انتقلت إلى ممارسة التجارة ؟

القاضي: فيروز هذه تملك على عدة حسابات بنكية بالعملة الوطنية والصعبة. على غرار حساب فيه 350 ألف أورو و47 مليون سنتيم وحساب آخر بـ 303 ألف أورو ماهو مصدر أموالها ؟

طحكوت: والله ماعندي علاقة بدراهمها.

القاضي: وماذا 4.5 كلغ من الذهب الذي تم العثور عليه في خزانتها الفولاذية ؟.

طحكوت: ماعندي أي علاقة بهذا فأنا انفصلت عليها وماعندي وما دخلني.

القاضي: بخصوص السيارات الفخمة التي تم العثور عليها بالحضيرة

طحكوت: السيارات اسمي وحنا ساكنين في رغاية كامل ناس تعرف بلي هذاك رزقنا.. سيدي القاضي لوكان نبيع السيارات لازملي رخصة. باش نبيعهم سيارات لوكس نكريوهم بالسائقين. كما تم التصريح بهم وهم في اطار القانون وليس لديهم حجز. وكانت متواجدة في البارك كان فيه هذاك البارك 20 كلب وفيه شركة حراسة.

طحكوت: عندي 3 اشهر وأنا في إضراب كنت في الحبس في قليعة.

طحكوت: عندي 3 اشهر لم آكل، عائلتي كلها في الحبس انا من عائلة ثورية وعائلة الشهداء. لم اخن بلادي تم تشويه سمعتي وانا في 60 سنة في الحبس انا اشتكي ليك بالحڨرة. التي اتعرض لها لانه تم متابعتي بقضية ارهابية.

القاضي: الوقائع التي تتكلم عليهم اخذت عليهم انتفاء وجه الدعوى

وكيل الجمهورية: أنت صرحت بانك وجهت اوامر لطحكوت ابراهيم بخصوص قضية تهريب السيارات تبييض الاموال. يا هل ترى الاوامر المتصرف كان باشر العمل بأي صفة قدمت تعليمات بإخفاء السيارات. وانت في مؤسسة عقابية، تاريخ التعليمات كان قبل ما تعين العدالة متصرف قضائي ام بعد؟

طحكوت: كاين اخوتي وابن اخي ..السيارات تع الدولة تسال فيهم و الضرائب ايضا لانه ليس مامنين اعطيت تعليمة لخاوتي. وابن اخي ممنوع بيع السيارات وكي نجي نبيعهم لازملي رخصة من مديرية الضرائب السيارات تسال فيهم الدولة. هناك 119 سيارة فاخرة.

القاضي: بخصوص شركات بمدينة نين في فرنسا وقلت انك تنازلت عليهم لشخص اخر في 2011. اسمه مسلك مختار ومتهم ميسوم طاهر ومن معه. كما تم ابرام عقود الشركات في مقر شركتك الكائن بمدينة رغاية.

طحكوت: اذا تم تزوير الوثائق يتحملو مسؤوليتهم الشخص الاول دفع 810 اورو خلصهم. وهو مسلك مختار وميسوم طاهر دفع 400 اورو وليس لدي اي علاقة، اللي راح تنازل يقابلني انا في الحبس وين جا ليا.

وكيل الجمهورية : بخصوص انابة قضائية قام بتوجيهها للسيد قاضي التحقيق بخصوص طائرة g4. مسجلة باسمك شركة تي ام سي هذا رد سلطات لدولة اخرى ،ما رايك في نتائج التحقيق

طحكوت: الطيارة قمت بكرائها، من اجل العمل ليست لوكس طيارة تع الخدمة. كما انتقل بيها ببن الولايات تيسمسيلت وتيارت وغير.. والعالم يخدمو بالطيارات. عندي افريقيين وكوريين والهنود وكلهم يعملو معايا .

وكيل الجمهورية: انا واجهتك بنتائج التحقيق وليس السبب.. نتائج التحقيق تقول ان الطيارة ملكك وليست مؤجرة في اطار الرد على انابة قضائية دولية صادرة عن دولة اخرى.

طحكوت: الطائرة قمت بكرائها وهي مسجلة باسم شركة تي ام سي وليست طائرة فخمة.

وكيل الجمهورية: بخصوص الشركات والشقق المتواجدة بفرنسا كنت مستثمر. وعندك استثمارات كان لابد من التصريح بممتلكات طبقا للنظام البنكي.

طحكوت: لا اريد الجواب على هذا السؤال

وكيل الجمهورية: بخصوص الشركات المسجلة و الشقق والعقارات المتواجدة بمدينة نين في فرنساوالقانون الجزائري. يحد على المستثمرين في حالة الرغب في امتلاك الاستثمارفي الخارج. كما لا بد ان يصرح لدى بنك الجزائر ورخصة من البنك، هل تحصلت عليها؟

طحكوت: انا الشركات كنت نخدم وندفع الضرائب

سؤال الدفاع: كم يتقاضى راتب ابنائك؟

طحكوت: 200 مليون في الشهر ينوضو على 4تع الصباح يخدمو ووليدي بلال متحصل على ماستر 2 مناجمت في فرنسا. كما أن السيارات انا اللي استوردتهم. كما ليس هناك اي علاقة لا للعمال ولا ابنائي ولا اخوتي.