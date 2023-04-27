شقق و عقارات لبراقي ارزقي و شركة لابنه بالملايير

كشفت جلسة المحاكمة التي توبع فيها وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي الذي توبع في قضية فساد جديدة بصفته المدير الوكالة الوطنية للسدود ،عن العقارات و الشقق التي استفاذ منها مقابل منح صديق عائلته المدعو”غ.ع” صفقات بصيغة التراضي على مستوى الوكالة بوثائق مزورة .

وجاء الاستجواب كالاتي :

القاضي : بخصوص طلب إستفاذة ابنك من عقار سياحي بولاية سكيكدة قيمة المشروع بلغت 75 مليار سنتيم ،

ومن بين الضمانات التي قدمها حيازته لمبلغ 28 مليار من اين له هذا المبلغ وهو في العقد الثاني من العمر ،مع العلم ان نفس المنطقة الذي اخذ فيها ابنك اخدت فيها شركة “غ.ع” و نفس مكتب الدراسات ،

براقي : انا كان عندي علم ان ابني يريد ان يؤسس شركة، و لكن انا كنت اعلم ان مقرها يكون في البيت العائلي وبعدها هو غير رأيه و اتصل بمهدي و انا لا اعرف هذا الاخير ..سيدي القاضي في تلك الفترة كنت عايش مع الزوجة الثانية ليس لدي اي علم بما قام به ابني

القاضي : ماذا عن فيلا بمنطقة درارية اشتريتها بقيمة 10 مليار

براقي : سيدي القاضي إشتريتها ب7 مليار

القاضي : بخصوص الممتلكات العقارية شقة بدرارية و شقة ببئرخادم و فيلا بدرارية …فسر لي بخصوص شقة اشترتها زوجتك لشقيقها ؟

براقي : سيدي القاضي زوجتي الاولى سبق و ان كلفها شقيقها مقيم بألمانيا بشراء له شقة في الجزائر ،وبالتالي وجدت شقة للبيع بموقع واد كنيس و وافق ، و بعدها تواصلت زوجتي مع صاحب الوكالة لشراء الشقة ،و انا رافقتها فقط ،بعدما طلب مني “صهري ” ذلك ،و بعدها هي قامت بالاجراءات مع صاحب الوكالة ،وقدمت مبلغ 29 مليون دج لشرائها و انا كنت متواجد في السيارة ، لم ادخل معها عند الموثق

القاضي : هل يوجد ما يثبت ان الشقة ملك لشقيقها ،لا توجد اي وثيقة تثبت انه هو من اراد شراء الشقة ؟

براقي : لا سيدي القاضي

القاضي : من دفع ثمن الشقة

براقي : شقيق زوجتي ،كان يرسل المبلغ عن طريق دفعات بالاورو ، عن طريق افراد العائلة…شقيق زوجتي متواجد بالمانيا منذ 30 سنة

القاضي : لماذا لم يذهب الى السفارة و يتخذ الاجراءات المناسبة لشراء الشقة .

براقي : اتصلت به وقلت له يمنح لي وثيقة تثبت ان الشقة ملك له ،وهو عملي اشهاد على ذلك ، والشقة لم يقطنها اي احد انا كنت اقيم في القبة و ايضا في “بإقامة الدولة” سيدي القاضي ” نهار حاوزونا منها رحلت الى بيرخادم ”

براقي : عندي املاك عقارية ورثها سيدي القاضي ..سيدي القاضي كنت اقيم رفقة عائلتي بمقطع خيرة ،وبعدها اردت ان اشتري قطعة ارض بولاية بجاية حوالي 800 متر مربع ،بها مسبح لكي ارتاح انا و عائلتي ،وبعدها زوجتي اخوها طلب مني شراء ذلك العقار ، وانا كنت احتفظ بالمبلغ في الصندوق الخاص به, كونه بائع مجوهرات

براقي : بخصوص قطعة ارض ببجاية ورتها عن ابي و مكتوبة باسمي

القاضي : احد الشهود قال ان “غ.ع” هو الذي عاين فيلا بدراربة و اقترح عليه مبلغ 10 ملايير ، و تم الاتفاق على مبلغ 11 مليار سنتيم

براقي: اشتريتها ب7 ملايير ،و انا الذي كنت استكلف وهو قام بمساعدتي فقط

القاضي : فيما يخص شقة تخص ابنتك بسبالة

براقي : ابنتي اخبرتني انها تريد شراء شقة ، مع زوجها بمنطقة السبالة و طالبت مني مرافقتها و قمت بذلك ،كما منحت لها مبلغ 150 مليون سنتيم

القاضي : هل منحت لها المبلغ كهدية يوم العرس

براقي :لاسيدي القاضي ..انا من تكفلت بمصاريف الزفاف .