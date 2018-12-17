شقق 2F في مشاريع LPA للعزاب والمقبلين على الزواج

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شقق 2F في مشاريع LPA للعزاب والمقبلين على الزواج
بقلم عبد الرحمن سالمي

دفتر الشروط الخاص بالصيغة حدد آجال التسليم بين 12 و24 شهرا

 4F بصيغة يمكن الاشتراك في تسديد ثمنها بين أفراد العائلة الواحدة

 الإنجاز سيكون حصريا على المقاولات الوطنية بمواد منتجة في الجزائر

أفرجت وزارة السكن والعمران والمدينة عن دفاتر الشروط الخاصة بمساكن الترقوي المدعم، وهي الصيغة الجديدة المزمع إطلاقها على مستوى 48 ولاية، بداية من السنة المقبلة، بعد أن تم تحديد الحيز العقاري الخاص باحتضان هذه المشاريع، فضلا عن تخصيص الميزانية الخاصة، على أن يتم استقبال وتسليم هذه المشاريع بعد 24 شهرا من إطلاقها على أقصى تقدير.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن على صلة بالملف، فإن دفاتر الشروط الخاصة بمساكن الترقوي المدعم تنص على أن تكون هناك مساكن وشقق من ثلاثة أنواع.

وهي شقق متكونة من غرفتين موجهة للعزاب والمقبلين على الزواج، وشقق من ثلاث غرف موجهة للعائلات الصغيرة التي لا يتجاوز عددها 4 أفراد، وشقق بأربع غرف، وهي موجهة خصيصا للعائلات الكبيرة التي يتجاوز عددها أربعة أفراد فما فوق، ويمكن دفع مستحقاتها عن طريق الاشتراك بين أفراد العائلة الواحدة.

وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر «النهار» بأن مشاريع مساكن الترقوي المدعم قد تم تقسيمها على ثلاثة أصناف، هي الأخرى المشاريع الصغيرة التي تتراوح مابين 100 و500 مسكن، تسلم لأصحابها في غضون 12 شهرا، أما المشاريع المتوسطة والمشاريع التي تحوز على 500 شقة إلى 1000 وحدة سكنية، فإن آجال تسليمها ستتراوح مابين 12 و18 شهرا على أقصى تقدير، أما بخصوص المشاريع التي تتجاوز الألف مسكن، فإن أجل تسليمها قد حدد من قبل مصالح وزارة السكن بـ24 شهرا.

وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر «النهار» أن المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز هذه المساكن والمقاولات ستكون جزائرية 100 من المئة، ولن يتم فتح مناقصات دولية للشركات الأجنبية،كما ستكون الأولوية للمنتج الوطني في أشغال الإنجاز سواءً تعلق الأمر بالأساسات والبناء الإسمنتي وصولا إلى الخزف والآجر.


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