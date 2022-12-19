شقق “FNPOS” للبيع على التصميم والدفع عبر أشطر

سينجز الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية “FNPOS”، ثلاثة ألاف وحدة سكنية بصيفه الترقوي المدعم “LPA”. حاليا المعروف بالتساهمي الإجتماعي “LSP” سابقا. تتوزع عبر مختلف ولايات الوطن.

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في تصريح خصت به “النهار أنلاين” اليوم الأحد. بأن تسعيرة السكنات ستتراوح بين 310 مليون سنتيم للشقق المتكونة من ثلاث غرف. أما تلك المتكونة من أربعة فإنها سعرها يقدر بـ440 مليون سنتيم. دون احتساب قيمة العقار.

وعن تاريخ انطلاق أشغال المشروع السكني، أفادت مصادرنا أن الدراسة الهندسية له سنطلق خلال 2023. دون أن تذكر التاريخ المحدد لذلك “الدراسة الهندسية ستنطلق السنة القادمة وهي السنة نفسها التي سينطلق قيها المشروع”. قبل أن توضح على أن توزيع الحصص السكنية عبر الولايات سيكون حسب العقارات المتوفرة “الولاية التي توفر لنا العقار لانجاز المشروع سنخصص لها حصة سكنية”.

كما سيستفيد هذا المشروع السكني بالدرجة الأولى لفئتي العمال الأجراء والمتقاعدين. من خلال إقتناء شقق عبر البيع على التصميم وبدفع يكون عبر أشطر.

وقال مؤخرا، المدير العام للصندوق ياسين طبال، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإنجازات المحققة إلى غاية 31 أكتوبر 2022 تمثلت في منح 241.708 إعانة للسكن لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين في مختلف الصيغ بمبلغ 117.536.093.208 دج. بالإضافة إلى منح 3993 قرض للسكن إلى غاية سنة 2011 وإنجاز 24.136 مسكن عبر كامل التراب الوطني.

هذا وأوضح المدير العام بأن الخدمات المقدمة من طرف الصندوق تشمل إنجاز ومنح سكنات اجتماعية تساهمية، منح إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 500 ألف دج، لتمويل اقتناء سكن جديد من عند المرقين العقاريين العموميين أو الخواص بالإضافة إلى إعانات بنفس القيمة لتمويل إنجاز مسكن في إطار البناء الريفي.

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