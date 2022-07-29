الوطني شقيقات ثلاث يحملن مسؤولية فلاحة أرض والدهن المُـ.ـتوفي بباتنة بقلم قناة النهار نشر في 29 جويلية 2022 - 11:55 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 77 0 شقيقات ثلاث يحملن مسؤولية فلاحة أرض والدهن المُـ.ـتوفي بباتنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UZOCz اقرأ أيضا الدخول المدرسي: تقليص نظام الدوامين في الإبتدائي الوطني 20 جويلية وزير الصحة: إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة إلتهاب الكبد الفيروسي الوطني 28 جويلية هزة أرضية إرتدادية تضرب مستغانم الوطني 16 جويلية رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير الصين الشعبية الوطني 19 جويلية رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره المصري الوطني 08 جويلية الموز بـ 1000 دينار! الوطني 25 جويلية الأمن يتعزز بـ37 هيكلا شرطيا جديدا الوطني 27 جويلية وزير العدل الكويتي جمال هاضل الجلاوي في الجزائر الوطني 17 جويلية موجة حر تتعدى 40 درجة في السواحل الوطني 24 جويلية لعمامرة يشارك في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بزامبيا الوطني 14 جويلية