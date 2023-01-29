شقيقان متورطان في جريمة قتل جارهما لرفضه بيع المخدرات بالحي

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد في محاكمة 3 متهمين موقوفين. لمتابعتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في القتل العمدي وطمس أثار الجريمة. راح ضحيتها الضحية المدعو ” ش.بدر” المقيم بحي برج الكيفان الذي تعرض لطعنة قاتلة على مستوى الساق الأيسر أدت لوفاته. وكان سبب المشاجرة رفض الضحية بيع المخدرات بالحي الذي يقطن به لجلب المتهم المدعو ” ع.عبد الرزاق ” أشخاص مسبوقين قضائيا. كما تورط في القضية شقيق المتهم المدعو ” ع.بلال” وصديقهما ” ق.رابح”.

وقائع القضية انطلقت عند تلقي أفراد الأمن التابعة للفرقة الجنائية فصيلة المساس بالأشخاص في حدود الساعة السادسة مساء. نداء من قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر مفاده تواجد شخص على مستوى الاستعجالات الجراحية بمستشفى الرويبة لتعرض شخص لعنة عميقة على مستوى الفخذ الأيسر سببت له نزيفا حادا مما أدى الى وفاته وعليه تدخل أفراد الشرطة إلى عين المكان أين تبين أن الأمر يتعلق بالضحية” ش.بدر”.

وبمباشرة التحريات الأولية تبين أنه وقع شجار بين الضحية والمسمى “ع.محمد عبد الرزاق” أين تدخل أبناء الحي وفكوا الشجار.

وفي اليوم الموالي التقى من جديد المتهم ” ع.عبد الرزاق” وشقيقه ” ع.بلال” وصديقهما ” ق.فاتح” بالضحية ” بدر” رفقة شقيقه “وسيم” أين دخلوا في شجار مع الضحية المرحوم بالاعتداء على المدعو ” ع.عبد الرزاق ” بواسطة سكين من الحجم الكبير ومنه قام ” ع.عبد الرزاق” بتوجيه طعنة قاتلة بسلاح أبيض على مستوى الفخذ أسقطته أرضا فسقط السكين أيضا من يده، فيما لاذ الأخوين : عبد الرزاق ” و” بلال” بالفرار إلى وجهة مجهولة .

في إطار التحري مع الشقيقان قاما بتحويل الضحية إلى العيادة

وفي إطار التحري مع كل من المدعو” ب.مهدي” و” ق.فاتح” لللذان قاما بتحويل الضحية ” بدر” وشقيقه ” وسيم” إلى العيادة المتعددة الخدمات بدرقانة ليتم تحويل الضحية ” بدر” إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم سماع شقيق المرحوم المسمى ” وسيم ” صرح أن أخاه ” بدر” توجه بيوم الوقائع إلى ” ع.عبد الرزاق” وطلب منه التوقف عن بيع المخدرات في الحي كونه يجلب الأشخاص المسبوقين، كما علم من أبناء الحي أن ” عبد الرزاق” قد هدد أخاه بسلاح أبيض من نوع ” كيتور” وطلب منه عظم التدخل في شؤونه، فقام المرحوم بضربه بالأيدي، وفي اليوم الموالي بينما كان يقوم بتصليح دراجته النارية تقدم ” ع.عبد الرحمان ” المدعو ” بلال” وتحدث مع شقيقه المرحوم عن سبب ضرب شقيقه بعدها لحق المدعو “ق.فاتح” الذي كان يحمل بيده سكين من الحجم الكبير فتحدث معه بخصوص السكين فقال له جلبه لاجل الدفاع على نفسه، ثم مسكه ” عبد الرحمان ” من الخلف لمنعه من فك الشجار.

بينما قام ” ع.عبد الرزاق” و” ق.فاتح” بمحاصرة الضحية وكان كل منهما حاملين سكين، وخلالها بدأ ” عبد الرزاق” يلوح به لاجل اخافته، قبل أن يوجه له طعنة على مستوى الساق وترك السكين مغروسة في رجله، أين نزع السكين من ساقه ووجه بها ضربة للمدعو ” عبد الرزاق” على مستوى الرأس ورقبته.

وبعد تحويل الضحية ” بدر” للعيادة تم تحويله للمستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالاصابة.