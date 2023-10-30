إعــــلانات
أخبار الجزائر

شقيقان مهددان بالحبس بعد نصبهما على امراة وسلبها اكثر من 16 مليار سنتيم

بقلم ن.س
شقيقان مهددان بالحبس بعد نصبهما على امراة وسلبها اكثر من 16 مليار سنتيم
  • 200
  • 0

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذا. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لشقيقين “ق.ر” ،و “ق.إ” بعد قيامها بالنصب على إمراة و سلبها مبلغ يفوق 16 مليار سنتيم.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام الضحية “ر.ص” برفع شكوى ضدهما ،و ذلك بعد قيام المتهم “ق.ر” بإيهامها بالزواج. و عرض عليها إنجاز مشروع يتعلق بصناعة الحقائب اليدوية. حيث قامت الضحية ببيع فيلا ملك لها ببن عكنون بقيمة 20 مليار و منح المبلغ من اجل شراء المواد الاولية لانجاز المشروع. الى انه بعد ان استلم المبلغ رفقة شقيقه فرا خارج الوطن و لم يظهر لهما اي اثر .

هذا و قد صرحت هيئة دفاع الضحية ان موكلتها سلمت للمتهمين المبلغ بحضور شقيقتها التي تعد شاهدة في ملف الحال. مضيفة ان الركن المعنوي سوء نية الفاعل و شريكه متوفر.

ولهذا تلتمس من هيئة المحكمة بإسترجاع المبلغ المسلوب 16 مليار و 10 ملايين سنتيم. هذا وقد التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها مع التماس امر بالقبض عليهما ، هذا وقد حدد القاضي تاريخ 6 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية الحال .

رابط دائم : https://nhar.tv/gIykP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر