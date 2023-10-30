شقيقان مهددان بالحبس بعد نصبهما على امراة وسلبها اكثر من 16 مليار سنتيم

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذا. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لشقيقين “ق.ر” ،و “ق.إ” بعد قيامها بالنصب على إمراة و سلبها مبلغ يفوق 16 مليار سنتيم.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام الضحية “ر.ص” برفع شكوى ضدهما ،و ذلك بعد قيام المتهم “ق.ر” بإيهامها بالزواج. و عرض عليها إنجاز مشروع يتعلق بصناعة الحقائب اليدوية. حيث قامت الضحية ببيع فيلا ملك لها ببن عكنون بقيمة 20 مليار و منح المبلغ من اجل شراء المواد الاولية لانجاز المشروع. الى انه بعد ان استلم المبلغ رفقة شقيقه فرا خارج الوطن و لم يظهر لهما اي اثر .

هذا و قد صرحت هيئة دفاع الضحية ان موكلتها سلمت للمتهمين المبلغ بحضور شقيقتها التي تعد شاهدة في ملف الحال. مضيفة ان الركن المعنوي سوء نية الفاعل و شريكه متوفر.

ولهذا تلتمس من هيئة المحكمة بإسترجاع المبلغ المسلوب 16 مليار و 10 ملايين سنتيم. هذا وقد التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها مع التماس امر بالقبض عليهما ، هذا وقد حدد القاضي تاريخ 6 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية الحال .