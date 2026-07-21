شقيقان مُتّهمان بالغش في امتحان البكالوريا باستعمال “شات جي بيتي ” أمام القضاء

من المرتقب أن يمثل أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، متّهمين اثنين موقوفين شقيقين من عائلة واحدة. لضلوعهما في جريمة الغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

حيث تم توقيف المتهمين واحالتهما أمام الجهات القضائية على إثر ضبط المترشّح الحر المتهم المسمى (م. ج س). في حالة تلبّس من طرف أستاذة مكلفة بالحراسة على مستوى مركز إجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا بمتوسطة “أبوبكر بن زيني” بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان. وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال ثم يرسلها إلى شقيقته المتهمة المسماة (م. س) عبر تطبيق واتساب.

يأتي برمجة قضية الحال أمام الهيئة القضائية ذاتها، بعد استئناف المتهمين الحكم الصادر عن محكمة الشراقة في 9 جوان المنقضي. حيث تم إدانة كل متهم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200.000 دج. عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 ومكرر 7 من قانون العقوبات”.

وأوضحت نيابة الجمهورية في بيان صحفي لها، أن القضية تعود إلى ارتكاب وقائع غش في امتحان شهادة البكالوريا. أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات تم بتاريخ 2026/06/07 إخطار مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل. عن ضبط مترشح حر يسمى (م. ج س) في حالة تلبس من طرف أستاذة مكلفة بالحراسة على مستوى مركز إجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا بمتوسطة أبوبكر بن زيني بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان. وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال التي يرسلها إلى شقيقته المسماة (م. س) عبر تطبيق واتساب هذه الأخيرة تتولى الإجابة عليها بالاستعانة بتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”. ثم تعيد إرسالها إليه عبر تطبيق واتساب”.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بعد استجوابهما بإحالتهما أمام قسم الجنح, بموجب إجراءات المثول الفوري.

ليتم محاكمة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية مع إيداعهما الحبس في الجلسة.