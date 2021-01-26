شقيقان وشريكمهما حاولوا بتر اليد اليسرى لجارهم بسبب مبلغ 10 آلاف دج ببن عكنون

شرعت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء الثلاثاء في محاكمة 3متهمين، وهما شقيقين اثنين “م. ي”، “م. ع” وشريكهما “ف. ش”.

وتم متابعة المتهمين في قضية تتعلق بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة.

الجريمة ضحيتها صديقهم وجارهم “ب. م” هذا الاخير تلقى ضربات بواسطة خنجر من الحجم الكبير.

المتهمون سببوا للضحية عاهة مستديمة على مستوى يده اليسرى، مسببين له تمزيقا لأعصاب وعمود مشط اليد.

هذه الإصابة سببت له شللا طوال حياته.

وتبين من خلال تلاوة قرار الاحالة، أن الجريمة وقعت بتاريخ 20 أوت 2020.

ويرجع سبب الجريمة إلى مبلغ مالي يقدر بـ10الاف دينار كان قد استعاره الضحية من المتهم الثالث

وتماطل في ارجاعه.

المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة، تمسكوا بانكار مانسب اليهم من أفعال.

كما أجمع المتهمون في معرض تصريحاتهم، أن الضحية ذو سوابق وقد تعرض للاعتداء من قبل أشخاص آخرين بسبب تلفظه بكلام فاحش.

وقد استغل الفرصة لتوريطهم قضائيا، كونهم على خلاف دائم معه بسبب ربطه كلبه امام محلهم.

وعلى ضوء ماورد من معطيات، وقفت النيابة على خطورة الأفعال، لتلتمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل متهم.