شقيقان يحتجزان جارهما بالمرآب ويعذبانه بسبب تعرض عجلات السيارة للتخريب

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو ” ق.علي و” ق.مهدي. لضلوعها في جريمة احتجاز جارهما بالحي المدعو “ب.فاروق” مزدوج الجنسية جزائرية ليبية.

بحيث وبعد مشاجرة بين الشقيقين المتهمين والشاب حول تخريب عجلات سيارة. تعرض الضحية الى الاحتجاز بداخل مرآب المسكن العائلي. مع تعرضه للضرب والتعذيب قبل أن يصل رجال الدرك الوطني بعين المكان لفك أسره.

وكشفت مجريات المحاكمة أن الوقائع تعود إلى 22 مارس 2022، في حدود الساعة الحادي عشر ونصف صباحا. أين تلقت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة مكالمة هاتفية بخصوص وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص.

وعليه تم التنقل الى عبن المكان للمعاينة فتم العثور على المدعو ” ب.فاروق”. محتجز داخل مرآب بمنزل المتهمين في قضية الحال، وهو في حالة هلع وخوف شديدين.

كما تظهر عليه جروح على مستوى الفخذ وآثار نزيف على سرواله .

كما تمت مشاهدة المتهم ” ب.فاروق” بالقرب من المرآب يتولى الحراسة برفقة والده.

ولدى السماع الى تصريحات الضحية في إطار التحقيق، صرح بأنه بيوم الوقائع كان برفقة صديقه ” ح مهدي”. فناداه المدعو ” موسى” طالبا منه المساعدة في رفع سيارته من أجل إصلاح العجلة. وعندما تقدم منه أمسكه من الخلف وأشهر السيف في وجهه بحجة أنه هو من خرب عجلات السيارة وتم ذلك بمساعدة المتهم ” ق.مهدي “.

مضيفا الضحية بينهما قاما بادخاله الى مرآب باجباره على ذلك. ولما دخل قاما بتعذيبه وضربه وسبه لمدة تقارب الساعتين إلى غاية وصول رجال الدرك.

وبالمقابل صرح المتهمين كل من ” ق.مهدي” و” ق.موسى” بأن الضحية هو من قام بتمزيق عجلات السيارة.كونهما رأيا آثار الدم على يده و كما نفيا ضربه أو تعذيبه في المرآب بعد ادخاله اليه.