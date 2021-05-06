شقيقان يستدرجان ابن الجيران لقتله بـ”بوشية” بسبب خلاف حول المخدرات ببرج الكيفان

تعرّض شاب في 19 من عمره إلى محاولة قتل بواسطة سكين “بوشية” إثر مشاجرة عنيفة مع 3 أشخاص يقطنون حي برج البحري، بينهما شقيقين اثنين.

المتهمون جلبوا معهم سيوفا وخناجر، داخل حقيبة ظهرية، للثأر من الضحية، الذي كان في خلاف مع أحدهما لدى مغادرته السجن لاستفادته من العفو الرئاسي.

وكان سبب الخلاف، كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ 25 ألف دينار،أودعها الشقيق الأصغر عند ضحيته قبل دخوله السّجن.

وحسب ملف القضية، الذي جرى التحقيق بشأنها بشأنه بمحكمة الدار البيضاء أين شهد حي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان،مشاجرة بين الضحية المدعو”ع،م”ذو 19 ربيعا مع إبن حيه المدعو “س،ع”،.

ويعود سبب الشجار إلى خلاف حول المخدرات،ومبلغ 25 ألف دينار، أراد الضحيةاستردادها من المتهم، بعد إستفادته من إجراءات العفو الرئاسي.

أين كان هذا الأخير يقبع سجن تيجلابين وقضى عقوبة شهرين حبسا نافذا، عن قضية حيازة واستهلاك المخدرات.

ولأن المتهم رفض طلب الضحية، نشبت مشاجرة بينهمت، فضها قاطني الحي.

إلا أنه وبعد مرور أسابيع قليلة فقط، حاول المتهم “س،ع” الثأر من خصمه، فاستدعى شقيقه الأكبر ” س،م” و قام بتجهيز حقيبتين ظهريتين بالأسلحة البيضاء من سيوف وسكاكين.

وقبل استدراجهما الضحية “ع،م”، إتصل أحدهما بمتهم ثالث يدعى “ب.رياض” ضاربا له موعدا بمكان غير بعيد من حي الباخرة المحطمة مقر إقامتهما.

حيث وبعد وصول الضحية إلى المكان المذكور، قام المتهم “س،م” وهو الشقيق الأكبر بضرب ضحيته “ع،م” ثأرا لأخيه الأصغر.

وبعد أحس المجنى عليه بأنه في خطر، ركض مسرعا لأجل النجاة إلا أن المتهم “س،ع” لحق به جريا، ووجه له طعنة لواسطة سكين “بوشية” على مستوى الجهة اليسرى من الرجل، أسقطته أرضا.

وفي تلك اللحظة أصر الجاني على إزهاق روحه فتوجيه طعنة ثانية على مستوى القلب، ثم لاذ بالفرا رتاركا إياه يسبح في بركة من الدماء.

ولحسن حظ المجنى عليه، صادفته طبيبة تقطن بالحي كانت في طريقها إلى المنزل.

أين كان ينزف دما غزيرا، فنزلت من سيارتها وقامت بإسعافه بتضميد المنطقة المصابة،لوقف النزيف، قبل أن تصل سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى “سليم زميرلي بالحراش”.

أين خضع إلى عمليتين جراحتين كلفتاه المكوث بقاعة الإنعاش مدة 48 ساعة، وعجزا طبيا قدره 30 يوما.

وعقب الحادثة، بشارت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الجريمة، وتم توقيف المتهم الرئيسي “س،ع” وشقيقه “س، م” وشريكهما “ب،ر”.

حيث تم إيداع الثلاثة رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، من قبل قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء.

ووجهت لهم جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

واجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس إلى آخر الدورة الجنائية الجارية.