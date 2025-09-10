شقيقان يعتديان على جارهما بسكين لترحمه على قاتل شقيقهما في ستوري!

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء، شقيقان في العقد الثاني من العمر بتهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح. راح ضحيتها جارهما الذي اعتديا عليه بالضرب “ببوشية” إنتقاما منه على ترحمه على قاتل شقيقهما الذي توفي في حادث مرور بعد انقضاء عقوبته الجنائية.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص أمام مصالح الأمن تفيد تعرضه للضرب بواسطة أسلحة بيضاء. سكينين من الحجم الكبير”بوشية” من قبل شقيقان يدعيان “ع.س” و “ع.ع” وذلك على إثر ترحمه في “ستوري” على أحد الجيران الذي توفي في حادث مرور وحضور جنازته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

المتهمان وخلال محاكمتهما بموجب إجراء المثول الفوري تفاوتت تصريحاتهما. حيث أكد إحدهما شجاره مع الضحية واعتداءه عليه وبرأ ساحة شقيقه من التهمة. وأكدا أن الضحية كان صديقا لهما وكان على علم بمقتل شقيقهم الأصغر وسنه لم يتجاوز 20 سنة قبل 5 سنوات على يد جارهم الذي توفي في حادث مرور.

وأككدا أن هذا الأخير كان يتعمد مجالسة هذا الأخير بعد خروجه من السجن وانتهاء عقوبته، فيما كان هذا الأخير يستفزهم. وأنه بعد وفاته راح يعزي ويترحم عليه في ستوري، وهو ما اعتبراه استفزازا أيضا لهما. وكان سببا في نشوب شجار بينهما، انتهى بالاعتداء عليه بالضرب.

دفاع الضحية اعتبر دافع الاعتداء على موكلها بغير المقنع، وأكدت أن موكله تضرر من الاعتداء الذي خلف له إصابات جد خطيرة. وطالبت بالزام المتهمان بدفع تعويض بقيمة مليون دج.

وأمام ما تقدم قضت المحكمة بعد للمداولة القانونية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية والزامهما بدفع تعويض بقيمة 50 مليون سنتيم للضحية مع الإيداع بالجلسة.