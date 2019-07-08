شقيقان يقتلان أخاهما الثالث بسبب خلاف حول الميراث في الحطاطبة

الضحية توفي بعد تلقيه ضربة على الرأس بقضيب حديدي

اهتزت مدينة الحطاطبة بإقليم ولاية تيبازة، في ساعة متأخرة من أول أمس،على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها المدعو «عمي عيسى».

الذي قُتل على يد شقيقيه إثنان بتوجيه له ضربة قاتلة على مستوى الرأس أنهت حياته بعين المكان بسبب مشاكل حول الميراث.

حيثيات الجريمة، حسبما أفادت به مصادر موثوقة لـ«النهار»، تعود لقيام أحد الشقيقان المشتبه فيهما بضرب ابن الضحية المتوفاة.

هذا الأخير اشتكى والده عن قيام عمّه بضربه وإهانته؛فتوجه الضحية المدعو «عمي عيسى» للاستفسار من شقيقه الذي وجده وسط مدينة الحطاطبة .

برفقة شقيقهما الثالث فحدثت ملاسنات كلامية بينهما ازدادات حدتها، خاصة وأن الأشقاء الثلاثة بينهما مشاكل قديمة بسبب الميراث حول قطعة أرض.

ليقوما بتذكير الضحية أنه قام بالاستيلاء على الميراث لوحده، وعلى حين غفلة وجّهت له ضربة على مستوى الرأس بواسطة قضيب حديدي، سقط على إثرها الضحية أرضا.

ليتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة نتيجة الضربة القاتلة، من جهتها مصالح الأمن سارعت إلى عين المكان.

أين فتحت تحقيقا على خلفية الجريمة وسماع الشهود الذين تضاربت أقوالهم بأن الضحية يعاني من الضغط الدموي وسقط على الأرض.

أين أصيب بنزيف دموي نتيجة ارتطام رأسه بالرصيف، بينما التحريات الأولية التي عملت عليها مصالح الأمن توصلت إلى أن الشقيقين قاما بضرب الضحية

بواسطة قضيب حديدي على مستوى الرأس، ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن في انتظار استكمال التحقيق معهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة.

بينما الضحية تم عرضه على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتم تسليم جثته لعائلته، أين وري التراب مساء أمس في جو مهيب حضره سكان المنطقة.

الذين أشادوا بالخصال الحميدة لكل أفراد العائلة، إلا أن مشكلا عائليا فرق شمل الإخوة الثلاثة الذين تجاوزو سن الخمسين سنة ليجدوا أنفسهم وراء القضبان.