شقيقان يقتلان شابا بطعنة في الفخذ بعين أزال في سطيف

بعد مناوشات تحولت إلى شجار بينهم

ذ صاحبها نزيف حاد أدى إلى وفاته.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الجريمة وقعت بعد خلافات بين الشاب وشقيقين عمرهما 20 و30 سنة بوسط المدينة، وتحولت إلى مناوشات بينهم قبل أن يتدخل مواطنون لفك الشجار، حيث انصرف الجميع وتوجه الشبان الثلاثة إلى مقر مسكنهم بحي «العازمية»، لتندلع بينهم مناوشات ثانية على الساعة الثامنة ليلا وسط الشارع وتطورت إلى مواجهات.

أين أخرج أحد الشقيقين «ن. ن» خنجرا ووجه طعنة للضحية «ب. ب» وهو جزار يعمل بمحل والده، حيث أصابه على مستوى الفخذ وترك دماءه تسيل بغزارة بسبب تمزق في الشريان.

وسارعت مصالح الحماية المدنية للتدخل وإجلاء الضحية ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى «يوسف لعلاوي» لتقديم الإسعافات الأولية، ورغم محاولة الفريق الطبي إنقاذ حياته، لكن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب فقدانه كميات كبيرة من الدم.

من جهتها، مصالح الأمن الوطني قامت بتوقيف الجاني وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة التي ما تزال قيد التحقيق، حيث من المنتظر تقديم الجاني صباح الغد للمثول أمام وكيل الجمهورية.