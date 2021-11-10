شقيقة أحمد خليل تكشف لحظاته الأخيرة وسبب وفاته

تحدثت الدكتورة درية خليل، شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد خليل، عن سبب وفاته. وقالت الدكتورة، أنه وحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، فإن شقيقها الفنان توفي بسبب “ذبحة صدرية” وليس فيروس كورونا.

وأشارت شقيقة الفنان، إلى أن الفقيد أصيب بالفيروس فعلا، وكان يعاني من أعراضه، لكن قبل الوفاة شعر بألم في الجانب الأيسر من جسده، وتوفى بعد وصوله إلى المستشفى بساعتين فقط.

وأوضحت درية خليل، في مداخلة تلفزيونية، أن الفنان الراحل لم تتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.3

وأوللادت ذات المتحدثة: “لم تتدهور صحته بشدة كان تعبان عادي لمدة أربع أيام وبعدين حس بألم في دراعه الشمال وصدره. وذهب إلى المستشفى وتوفى بعدها بساعتين ولم نتمكن حتى من إجراء أية فحوصات تذكر”.

وكشفت شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل، بعض مع كواليس طفولة الراحل.

وقالت الدكتورة: “من وهو صغير جدًا وكان بياخد كعوب روشتات والدي الطبيب وكان بيعملها تذاكر ويستخدم السلم وكأنها خشبة المسرح ويقعد أصحابه ويمثل الشخصية بكافة تفاصيلها. وكان عمره وقتها خمس سنوات. موضحة أن الراحل متزوج ولديه ابنتين هما أمينة وعاليا”.

وأضافت: “كنا ندرك مدى حب الناس لأخي أحمد خليل لكن اليوم بالذات وفي الجنازة اكتشفنا حب الناس له من جميع الأعمار والفئات. الراحل كان شقيقي الأكبر وكان كأخ عطوف وحنين ودائمًا يسأل علينا ليس فقط كأشقاء ولكن كافة الأقارب وكان مهتمًا بصلة الرحم جدًا”.

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